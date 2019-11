Jorge Jesus: «Digo sem vaidade, em todos os lugares que passámos batemos recordes...»

Jorge Jesus mostra-se orgulhoso do trabalho que tem vindo a desenvolver no Flamengo. Na conferência de imprensa após o jogo com o Corinthians, o técnico lembrou ainda o Benfica e o Sporting."Não vim aqui para o Brasil inventar nada. Vim aqui para trabalhar e transportar minhas ideias para o Flamengo. E tenho orgulho do meu trabalho. Digo sem vaidade. Em todos os lugares que nós chegamos batemos recordes. Benfica, Sporting… E no Flamengo tem sido assim", afirmou.O técnico do Mengão destacou ainda a boa época de Gabigol, fazendo a comparação com a sua passagem pelo Benfica."O Gabigol é hoje uma referência do futebol do Brasil, é de seleção. No Benfica ninguém sabia se jogava ou não. Aqui é um grande jogador. Porquê? Porque é um grande jogador. Mas também porque tem uma grande equipa e joga aqui de uma maneira diferente do que jogava na Europa", atirou.