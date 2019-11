Jorge Jesus distinguido como cidadão honorário do Rio de Janeiro; siga em direto a cerimónia

Bandeira portuguesa Bandeira portuguesa

13h17 - São muitos os jornalista presentes no Palácio Pedro Ernestro, onde irá decorrer a cerimónia, que está ligeiramente atrasada.Jorge Jesus é o primeiro treinador português campeão num país da América do Sul . Um dia depois de ter conquistado a Taça Libertadores, o Flamengo pôde festejar a conquista do Brasileirão, mesmo sem jogar.13h05: Nas galerias já se vê a bandeira portuguesa, assim como o sósia do treinador português.







Jorge Jesus é esta segunda-feira condecorado com o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. A cerimónia, que está prestes a começar, irá decorrer no plenário do Palácio Pedro Ernestro, Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Uma iniciativa partiu do ex-atleta do Flamengo e atual vereador daquela cidade brasileira, Felipe Michel.