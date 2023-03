Jorge Jesus dá a entender a jornalista que vai deixar a Turquia em maio e adeptos do Flamengo rejubilam

O mau momento do Flamengo faz os adeptos do 'Mengão' voltarem a sonhar com Jorge Jesus, um dos mais bem sucedidos treinadores da história recente do clube. O jornalista Gabriel Reis, do canal 'Paparazzo Rubro-Negro', questionou o técnico sobre a possibilidade de regressar ao Brasil e a resposta entusiasmou os adeptos da formação carioca."Estou em viagem, jogo amanhã (quinta-feira, contra o Sevilha, na Liga Europa). Aqui na Turquia é tão frio (...) Mas pronto, tem que ser, até chegar maio. Um abraço para ti", terá dito Jorge Jesus através de um áudio ao jornalista.Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahçe até junho, mas a última jornada do campeonato turco disputa-se em maio.Os adeptos do Flamengo não estão contentes com o trabalho de Vítor Pereira, que já deixou escapar três importantes títulos este ano.