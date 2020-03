Jorge Jesus: «Durmo cinco horas por noite no máximo»

Jorge Jesus concedeu uma entrevista a Zico, uma das maiores glórias do Flamengo e do futebol brasileiro, para comemorar o terceiro aniversário do canal do antigo jogador no youtube.





O treinador português falou sobre a carreira, mas também sobre o percurso no Flamengo. Quando decidiu ir para o Brasil treinar o Mengão, Jesus esteve sempre confiante. Tinha uma única preocupação."O que preocupava era que, no Brasil, três ou quatro jogos que não ganhas e já foste. Já vais de avião. Mas como eu acredito naquilo que faço…", atirou, no início da conversa com Zico.O treinador português explicou ainda como prepara os treinos e como só se desliga do futebol para dormir, e durante pouco tempo."Eu não durmo muito. A minha paixão sempre foi o jogo, o futebol, e isso obriga a ter o maior cuidado possível no que se está a exercer. Não podes descurar nada. Tens de estar atento a tudo para que possas evoluir. O futebol está sempre a evoluir, nada é igual. Eu durmo à volta de quatro ou cinco horas, no máximo, por noite. Em Portugal não dormia, aqui no Brasil ainda durmo menos porque às cinco da manhã já há luz. Estou habituado a preparar os meus treinos no fim da noite, acabando depois logo de manhã", explicou a Zico.