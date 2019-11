Jorge Jesus e a "agressividade verbal" de que é alvo: «Não entendo estas mentes fechadas»

Gabigol diz que não provocou Cortez mas depois acabou expulso por aplaudir árbitro Gabigol diz que não provocou Cortez mas depois acabou expulso por aplaudir árbitro

Jorge Jesus reagiu este domingo às críticas dos treinadores brasileiros. "Tem sido constantemente. Vim para o Brasil, sou treinador como eles, vim trabalhar, não vim tirar o lugar a ninguém, nem vim ensinar. Vim trabalhar dentro de uma metodologia", referiu após a vitória do Flamengo no reduto do Grémio E o treinador português continuou: "Queria lembrar os meus colegas brasileiros que em Portugal já tivemos um brasileiro na Seleção, Scolari, acarinhado por todos os treinadores portugueses. Ele e muitos outros que trabalharam em Portugal: René Simões, Autuori, Abel Braga, Carlos Alberto Silva... e todos nós em Portugal tentámos aprender com eles, nunca foi esta agressividade verbal que há aqui sobre mim. Não entendo estas mentes fechadas.""Não me incomoda, quero que eles cresçam e saibam o que é a globalização. Não se fechem e tirem esses fantasmas da cabeça, o Brasil tem grandes treinadores", referiu.