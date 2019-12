Jorge Jesus e o futuro: treinador do Flamengo divulga planos com datas

Jesus despediu-se do Brasileirão a ser goleado e a ouvir 'olés' dos adversários Jesus despediu-se do Brasileirão a ser goleado e a ouvir 'olés' dos adversários

Concluído o Brasileirão, Jorge Jesus tem agora pela frente o Mundial de Clubes. Questionado sobre o futuro no final do jogo com o Santos ( derrota por 4-0) , o treinador português definiu as prioridades."O que acontecer no Mundial não vai ter influência na minha decisão. Tenho contrato até maio, gosto do Flamengo, sou acarinhado aqui como nunca fui noutra parte do mundo", disse Jorge Jesus, frisando estar focado em conquistar mais um troféu com a camisola do Flamengo.JJ adiantou mesmo os planos que já tem e as respectivas datas: "Dia 22 vamos de férias, dia 23 vou para Portugal passar o Natal com a minha família e para 22 de janeiro marquei a apresentação para a nova época".Após a derrota diante do Peixe, Jorge Jesus destacou o pouco foco dos jogadores. "O Bruno Henrique jogou? O Gabi [Gabriel Barbosa] jogou? O Arrascaeta ou o Éverton Ribeiro estavam? A ficha estava desligada e percebi isso durante a semana. Tudo o que fosse bola dividida, eles não iam lá. Mas não quero tirar mérito ao Santos. Entrei com 11 jogadores. Dos 11, cinco ou seis entraram em campo e os outros não se aguentaram", disse JJ, antes de falar nas ilações que teve da partida: "Temos de tirar conclusões, mas estivemos 29 jogos sem perder. Há que olhar para a floresta e não só para a árvore."De resto, Jesus abordou a prova que aí vem, além da saída de Bruno Henrique: "Eu não o ia colocar, mas ele queria jogar. Não tem nada de grave. A derrota não vai abalar para o Mundial."