Jorge Jesus e o "menino" que o encanta no Flamengo: «Já me entende por sinais»

O Flamengo reforçou a liderança do campeonato brasileiro, ao vencer fora o Fortaleza por 2-1, graças a dois golos perto do final (Gabigol marcou aos 83' e Reinier em cima dos 90').No final do encontro, Jorge Jesus fez grandes elogios a Reinier: "Fui testando-o em várias posições, fui vendo onde se poderia encaixar melhor face ao queríamos. Ele fez três posições e era importante sentir onde iria encaixar. Já me entende com sinais. E após o 1 a 1 já estava onde queria", afirmou Jesus."É um menino intenso, ao contrário de outros jovens. Joga 90 minutos sempre numa intensidade alta e foi bom contar com ele", acrescentou.Com várias baixas importantes, nomeadamente de De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rafinha ou Filipe Luís, o 'Fla' efetuou uma exibição muito 'cinzenta' e esteve a perder, culpa de um penálti de Bruno Melo, aos 61 minutos.Antes e depois, o conjunto do Rio de Janeiro mostrou ser uma equipa cansada e sem soluções para criar perigo, mas, aos 81 minutos, o árbitro, depois de consultar o VAR, assinalou um penálti contra os locais, por mão de Juan Quintero.Aos 83 minutos, e regressado da seleção brasileira, ex-benfiquista Gabriel Barbosa atirou forte, para o meio da baliza, e restabeleceu a igualdade, reforçando a liderança dos marcadores no 'Brasileirão', agora com 19 golos.Logo na jogada seguinte, René quase marcou um autogolo, mas o Flamengo 'sobreviveu' e, em 'cima' dos 90 minutos, foi Reinier a dar a vitória ao 'onze' de Jorge Jesus, de cabeça, no centro da área, depois de um lançamento lateral na esquerda.Até ao final, o Flamengo segurou a preciosa vantagem, para somar o 12.º triunfo, mais um empate, nos últimos 13 jogos no 'Brasileirão', prova em que, com Jesus, o 'onze' do Rio conta 14 vitórias, dois empates e uma derrota (40-13 em golos).Depois do desaire por 3-0 no reduto do Bahia, em 04 de agosto, para a 13.ª ronda do campeonato brasileiro, a formação carioca está invicta em todas as provas, com 13 vitórias e três igualdades.Provisoriamente, o Flamengo, que se sagrou vice-campeão em 2018 e já não vence o campeonato desde 2009, passou a contar mais 11 pontos do que o Palmeiras e 13 face ao Santos, equipas que ainda não disputaram os seus embates da ronda 26.O próximo encontro da equipa de Jorge Jesus está marcado para domingo, no Maracanã, frente ao rival Fluminense, o clássico 'Fla-Flu'.