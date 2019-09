Jorge Jesus e o que falta para chegar ao topo: «Se isso acontecer, aí direi: sou o melhor»

Jorge Jesus está atualmente na liderança do Brasileirão, além de figurar nas meias-finais da Taça Libertadores e, na segunda parte da entrevista à TV Globo, o treinador, de 65 anos, destacou o que significa para ele a possível conquista da maior prova de clubes da América do Sul."Para ser o melhor, tenho que ganhar a Libertadores, a liga, chegar ao Mundial de clubes e vencer. Se isso acontecer, aí direi: sou o melhor", explicou o técnico luso antes de abordar a perspetiva que os portugueses têm do futebol brasileiro: "Em Portugal, vemos muito o campeonato brasileiro e acho que é uma das ligas mais fortes do Mundo."Já noutro âmbito, Jesus abordou o seu contributo para certas mudanças nas provas europeias. "Num dos fóruns da UEFA na Suíça, propus que o vencedor da Liga Europa fosse à Champions e todos aceitaram", explicou."O Flamengo discutia o título em Portugal a brincar. À frente de todos. Disparado. Nos outros países, como Inglaterra, não seria da mesma maneira. Mas disputaria os seis primeiros lugares. Com o onze com que o Flamengo joga, é muito forte": as palavras de Jorge Jesus, na mesma entrevista à TV Globo , foram motivo de muita (e acesa!) discussão no programa 'Jogo Sagrado', da FOX Sports brasileira, no qual participou também o antigo jogador do FC Porto, Carlos Alberto