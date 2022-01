«Jorge Jesus é passado»: Atlético Mineiro intensifica negociações por Carvalhal

Carlos Carvalhal terá ganho a corrida com Jorge Jesus na luta por um lugar no comando técnico do Atlético Mineiro. De acordo com o 'GloboEsporte', as negociações entre os representantes do atual treinador do Sporting de Braga e o Galo intensificaram-se, com o clube mineiro a receber sensações positivas de que o acordo com o emblema do Minho não é tão difícil quanto parecia. "Jorge Jesus é passado", escreve o portal brasileiro na sua manchete.

O facto de Carlos Carvalhal ter contrato com o Sporting de Braga até ao final da temporada, ou seja até junho, era um dos pontos que colocavam o técnico em desvantagem para com Jorge Jesus, que se encontra livre desde que rescindiu por mútuo acordo o contrato com o Benfica ainda antes do ano novo.

Carvalhal tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, multa que os responsáveis acreditam agora, depois de conversas com os representantes do técnico português, ser mais fácil de negociar.

Contudo, apesar do avanço nas conversações, ainda não existe qualquer proposta formal por parte do Atlético Mineiro junto do Sporting de Braga, mas tudo indica que essa proposta poderá chegar nos próximos dias, até porque o nome de Carlos Carvalhal é internamente mais bem visto do que o do ex-técnico de Flamengo e Benfica.