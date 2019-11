Jorge Jesus entre o "resultado amargo" e o "espetáculo maravilhoso"

Provocações, empurrões e até Jorge Jesus teve de intervir no final do Flamengo-Vasco Provocações, empurrões e até Jorge Jesus teve de intervir no final do Flamengo-Vasco

A carregar o vídeo ...

O Flamengo empatou frente ao Vasco da Gama, num jogo com oito golos , quatro para cada lado. No final da partida, disputada na última madrugada no Maracanã, o treinador português falou de um "resultado amargo", no entanto, sublinhou que ainda faltam cinco jornadas para terminar a temporada."Quem veio ao Maracanã ver o jogo, independentemente da equipa, saiu daqui com um espetáculo, um excelente jogo. Para o Flamengo foi um resultado amargo. Mas somamos mais um ponto, poderiam ser mais dois, mas estamos a cinco jornadas do final de época. Independentemente dos objetivos de cada um, um dérbi é sempre complicado, em qualquer país, seja no Brasil ou em Portugal. Tudo se altera, se transforma, e normalmente quem está mais em baixo na classificação mais se transforma", afirmou Jorge Jesus, que não quis polémicas com arbitragem, sublinhado a qualidade do espetáculo."Não vou falar de arbitragem. Sofremos 4 golos por mérito do Vasco e também porque não fomos uma equipa equilibrada. Foi um espetáculo maravilhoso do ponto de vista do futebol. Houve muitos erros defensivos, mas isso é do jogo. Se não houvesse erro, seria sempre 0-0", referiu o técnico português, que se 'atirou' a André Souza, dirigente do Vasco da Gama "Situações de bate boca são normais. Mas quando dirigente entra no meio e agride os jogadores, como fez o senhor do Vasco que não me interessa saber o nome, é grave. Foi falta de respeito ao Vasco, que tem história. Esse senhor não tem capacidade para estar no Vasco."