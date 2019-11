Jorge Jesus está a um empate de bater o recorde de pontos do Brasileirão

Com a vitória frente ao Grémio, o Flamengo de Jorge Jesus já igualou o recorde de pontos do Brasileirão desde que é disputado por 20 equipas. Até à chegada do português, o melhor registo que tinha sido alcançado eram os 81 pontos do Corinthians, em 2015, os mesmos que já leva o Flamengo quando ainda tem quatro jogos por disputar. Ou seja, basta a Jorge Jesus conseguir apenas um empate para bater mais um recorde no Brasil.





Ainda com quatro partidas pela frente, o Rubro-Negro pode atingir a marca de 93 pontos, caso vença os duelos restantes. O caminho do Flamengo até ao final do Brasileirão não é dos mais fáceis. A equipa enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, o Ceará e o Avaí no Maracanã, e termina o campeonato contra o Santos, no Vila Belmiro.Ainda assim as probabilidades estão do lado do Mengão e Jorge Jesus pode mesmo fazer o recorde do Cortinthians de Tite virar poeira.