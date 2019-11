Jorge Jesus explica discussão entre Arão e Gabigol e deixa reparo ao avançado

Gabigol e a discussão com Arão: «Não é a primeira nem será a última vez» Gabigol e a discussão com Arão: «Não é a primeira nem será a última vez»

Jorge Jesus foi parco em palavras relativamente à discussão entre Gabigol e Arão após o empate ( 2-2 ) do Flamengo no terreno do Goiás, mas sublinhando que o avançado tem de melhorar no aspeto mental."Os grandes jogadores não são só os grandes jogadores tecnicamente e taticamente, também são os que têm o equilíbrio emocional acima do normal. Esse é um aspecto em que tenho de trabalhar com o Gabigol", disse o treinador português, explicando o motivo da confusão: "tu sofres dois golos nos últimos cinco minutos e toda a equipa ficou stressada. Como é normal nesta equipa, todos têm opinião e todos cobram uns aos outros. Não foi mais do que isso, foi no calor do jogo. O futebol é um desporto com muita emoção no momento, não há timeouts para arrefecer. Faz parte dos grandes jogadores e grandes equipas."Concretamente sobre o encontro, Jesus admitiu que não esperava ceder uma igualdade, depois de o Mengão ter estado a ganhar por dois golos de vantagem: "No futebol não há justiça ou injustiça, é como acaba. Mas é verdade, depois de estar a ganhar 2-0, nos últimos 15 minutos, tanto eu como a equipa não esperávamos que pudesse acontecer uma reviravolta. O futebol tem essas coisas imprevisíveis. A expulsão do César colocou a equipa... Hoje poderíamos ter saído daqui com os três pontos. Nitidamente perdemos dois. Mas são já 20 jogos em que a equipa não perde."