Jorge Jesus explica o que tem feito: lê, estuda e vê jogos do Flamengo

Jorge Jesus está em Portugal desde 23 de março, onde cumpre um período de isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus. O técnico português, de 65 anos, explicou ao seguidores o que tem feito neste período de paragem competitiva.





"Estou a aproveitar os dias em casa para estudar, ler, analisar jogos do Flamengo e de outras equipas e seleções do futebol mundial. Mas tenho sentido muita falta das atividades no Ninho, do convívio com os funcionários, dos companheiros da equipa técnica, dos jogadores e também do carinho e paixão da 'Nação Rubro-Negra'. Um 'throwback thursday' de saudade e de apoio para que possamos estar todos juntos rapidamente!", vincou através da conta pessoal de Instagram.