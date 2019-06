Jorge Jesus: «Flamengo é mais falado do que Benfica, Sporting e FC Porto em Portugal»

Ex-jogador do FC Porto marcou primeiro golo da era Jorge Jesus no Flamengo Ex-jogador do FC Porto marcou primeiro golo da era Jorge Jesus no Flamengo

Poucos minutos após a estreia pelo Flamengo - triunfo diante do Madureira, por 3-1 , num encontro particular - Jorge Jesus salientou o impacto que esta partida teve no outro lado do Atlântico."Além do treino, a ideia era fazer uma festa no coração do Flamengo, a Gávea. Não sei se sabem, mas este treino foi transmitido por duas grandes televisões em Portugal. Neste momento, o Flamengo é mais falado em Portugal do que Benfica, Sporting e FC Porto", disse o técnico português.Jesus fez um balanço positivo do encontro. "Houve coisas muito boas mas temos de melhorar muito. Temos jogadores na seleção que vão reforçar a equipa e outros que ainda vão chegar. Tivemos pouca intensidade mas está muito calor. Foi positivo", resumiu.Questionado sobre se a eliminação da Colômbia de Carlos Queiroz o beneficia, no sentido de que Cuellar regressa mais cedo, Jesus admitiu que preferia que os cafeteros tivessem continuado em prova: "Não só pelo Cuellar mas também pelos treinadores portugueses."