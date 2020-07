Jorge Jesus: «Fluminense só jogou para não perder...»

Jorge Jesus comentou a derrota do Flamengo frente ao Fluminense, na final da Taça do Rio, considerando que a sua equipa 'dominou' grande parte do encontro, decidido por penáltis.





"O Flamengo praticamente dominou o jogo todo. Fluminense não nos criou quase perigo nenhum. Só jogou para não perder, ou então para não perder por muito. Nas grandes penalidades, foi melhor. Parabéns", afirmou o treinador português após o encontro."Na segunda parte, o Flamengo fez um golo e teve várias oportunidades, por exemplo com Gerson e Bruno Henrique. Tivemos mais situações de golo do que no primeiro tempo. Se hoje ganhássemos, acabava, éramos campeões. Agora temos dois jogos contra o Fluminense. Vamos encarar com a mesma certeza e a mesma confiança com que fizemos este jogo", disse o técnico português, que é apontado como o pretendido por Luís Filipe Vieira para assumir o comando do Benfica