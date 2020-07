Jorge Jesus 'foge' ao tema Benfica: «Objetivo era vencer este troféu, o último que faltava»

Jorge Jesus não abriu o jogo relativamente à possível saída do Flamengo para o Benfica. Após a conquista do seu sexto título pelo Flamengo, o treinador português destacou apenas o triunfo sobre o Fluminense.





"Parabéns ao Flamengo e também ao nosso rival, que foi muito competente e obrigou-nos a jogar dentro dos limites. É verdade que nos faltou alguma criatividade na primeira linha ofensiva, mas é mérito do Fluminense. O nosso objetivo era vencer esse troféu, o último que faltava, principalmente eu que nunca ganhei um estadual", disse à FlaTV."A equipa tem que melhorar, ainda não atingiu o nível do ano passado. Os nossos quatro jogadores do ataque não estão no nível do ano passado, nem pouco mais ou menos. Cada vez somos uma equipa a quem é mais difícil marcar, defendemos melhor e somos organizados. Jogamos no limite do risco", acrescentou JJ.Jesus voltou a lamentar a ausência de adeptos nos jogos: "Equipas como a do Flamengo, que têm muitos adeptos, são as que sofrem mais. O Flamengo não é a mesma equipa quando não tem 70 mil."