Jorge Jesus foi 'induzido em erro' e não perdeu amigo devido ao coronavírus

Jorge Jesus foi "induzido em erro" e não perdeu qualquer amigo devido ao coronavírus, esclareceu Luís Miguel Henriques, advogado do treinador do Flamengo. Citado pelo 'Observador', Luís Miguel Henriques revelou que o técnico recebeu a notícia de que um antigo colega no Estrela da Amadora - Mário Veríssimo, ex-massagista do clube - está infetado com o COVID-19 e interpretou como se o mesmo tivesse morrido. Algo que não corresponde à verdade, pois Veríssimo estará, sim, "com a vida em perigo".





Recorde-se que JJ afirmou após o triunfo de sábado à noite diante da Portuguesa que tinha "perdido um amigo" em Portugal com o vírus. "Testes à equipa, preocupações, as nossas famílias, tudo isto está a ser um problema muito grande na estrutura do Flamengo. Sou português, sei o que se está a passar em Portugal... Já perdi um amigo em Portugal, hoje estou a perceber o que é isto, é preciso começarmos a pensar aqui. Isto mexeu com a equipa sentimentalmente, acho que isto vai ter de parar. Na próxima jornada não pode haver jogos do estadual. O Flamengo é uma coisa que está no risco. Tivemos contacto com uma pessoa e não sabemos o que pode acontecer", referiu o técnico à Fla TV instantes após a partida.também confirmou junto das autoridades de saúde de Portugal que não há vítimas mortais no país - existem 169 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.