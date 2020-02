Jorge Jesus ganha com reviravolta

No primeiro jogo com Jorge Jesus no banco, o Flamengo bateu o Resende por 3-1, na 5ª jornada do campeonato carioca. Com nove dos habituais titulares de 2019 – Diego Alves, Rafinha, Filipe Luís, Arão, Diego, Arrascaeta, Everton, Bruno Henrique e Gabigol –, os golos só surgiram na 2ª parte. O Resende marcou primeiro por Manga (65’), mas o Mengão deu a volta, com Pedro (75’), Gabigol (85) e Bruno Henrique (89’) a marcarem.