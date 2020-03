Jorge Jesus gera grande expectativa

Jorge Jesus realizou ontem um novo teste de despiste ao novo coronavírus. Depois do primeiro resultado ter dado "positivo fraco ou inconclusivo", o Flamengo informou que a contra-análise foi "inconclusiva."

Posto isto, o técnico de 65 anos foi submetido a uma nova análise para apurar um diagnóstico definitivo. Esperam-se agora horas de apreensão para Jorge Jesus e para a sua família, assim como para o Flamengo, já que os resultados do exame só vão ser conhecidos hoje ou amanhã. "O Flamengo informa que a contraprova realizada pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo para a Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça-feira (17). O resultado sairá entre 24h e 48h. Força Mister", informou o clube brasileiro nas redes sociais.

A equipa médica do Mengão deslocou-se até à sua residência para realizar um novo exame, já que o treinador está de quarentena e não pode sair do seu apartamento. Além de Jorge Jesus, os jogadores, equipa técnica, departamento médico, assim como o restante staff, foram submetidos a exames na última sexta-feira. À exceção de Jorge Jesus, todos acusaram negativo. O emblema do Rio Janeiro aguarda agora com expectativa os resultados do exame realizado ontem, já que o técnico voltou a estar em contacto com a equipa depois dos primeiros testes na sexta-feira. O clube pondera assim a realização de uma nova bateria de exames.

Depois do primeiro resultado, Jorge Jesus recorreu às redes sociais para informar que está bem de saúde e assintomático. A notícia chegou no mesmo dia em que o técnico soube da morte de Mário Veríssimo, seu antigo companheiro no Estrela da Amadora.

No Brasil, regista-se até ao momento um morto e 301 infetados pela Covid-19.