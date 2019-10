Jorge Jesus implacável: nem funcionários do Flamengo viram o treino antes da Libertadores

O Flamengo de Jorge Jesus tem, esta quarta-feira, na receção ao Grémio, a partida mais importante da equipa na presente época desportiva e, como tal, o técnico português não quer dar asos a um mínimo deslize.De acordo a imprensa brasileira, Jorge Jesus pediu estritamente à direção do Flamengo que retesse todos os funcionários do clube, até mesmo da FlaTV - televisão oficial do Mengão -, de forma a não existirem imagens, distrações, nem a possibilidade de haver 'fuga de informação' antes do encontro da 2.ª mão da meia-final da Libertadores, que pode levar o Mengão de volta à final da prova 38 anos depois.Segundo a mesma fonte, o plantel rubro negro treinou durante a tarde desta terça-feira e permaneceu no campo de treinos após a sessão, sendo que só irá abandonar o complexo desportivo à hora da partida para o Maracanã.O objetivo, tal como Jorge Jesus já teve a oportunidade de explicar em diferentes momentos, é o de manter a cabeça dos jogadores longe das polémicas e distrações, 'obrigando-os' a ficar focados para o que resta da época desportiva e, assim, estar mais perto de conquistar o dois títulos mais apetecíveis para a massa associativa e direção do clube: o Brasileirão e a Libertadores.