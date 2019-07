Jorge Jesus impressiona

Jorge Jesus continua a deixar boa impressão nesta fase inicial no Flamengo e, desta feita, foi um dos seus jogadores a reforçar os aspetos positivos do técnico português. O central Léo Duarte abordou ontem o quanto aprendeu neste curto período de tempo. "O treinador é muito detalhista. Isso é muito bom e é uma novidade para a maioria dos jogadores do plantel. Não conhecia 70 por cento das ideias que Jesus apresentou para a equipa", começou por dizer o jovem defesa, de 22 anos, reiterando que o treinador, de 64 anos, tem "criado forte impacto no grupo".

Fla avança por Gerson

O médio Gerson, da Roma, tem sido apontado ao Flamengo e o vice-presidente rubro-negro, Marcos Braz, revelou que o clube já fez uma primeira proposta aos giallorossi pelo jogador.