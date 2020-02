Jorge Jesus: «Já disse que estamos noutro patamar... acho que falo português»

Jorge Jesus voltou a frisar que o Flamengo está noutro patamar em relação às restantes equipas brasileiras. Após a conquista da supertaça (3-0) frente ao Ath. Paranense, o técnico português deixou ainda elogios à sua equipa





"Fizeram umas perguntas que me podem deixar um pouco baralhado. Mais um título que esta equipa ganhou e, por isso, volto a dizer, que o Flamengo em termos de objetivos está noutro patamar. Eu acho que falo português. Foram 30 minutos fantásticos, contra um adversário muito bem organizado", disse Jesus."Estou seguro de que já tive oportunidade de dizer que nunca trabalhei com jogadores que fossem tão apaixonados, dedicados e profissionais, que acreditassem tanto no líder que trabalha com eles", elogiou.