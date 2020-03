Jorge Jesus: «Já não tenho agente e não volto a ter, quero estar livre»

Em entrevista ao canal de youtube de Zico, Jorge Jesus revelou que já não é representado por nenhum empresário neste momento. O técnico português era agenciado por Pini Zahavi.





"Tinha o melhor agente do mundo, o Pini Zahavi. Eu saí de um para o outro. Era o Jorge Mendes e passei para o Pini Zahavi, mas hoje já não tenho agente. E não vou ter mais. Não quero ter responsabilidade com nenhum agente, quero estar livre e escolher. O agente que me arranja trabalho passa a ser o meu agente. Mas quando se chega a um patamar, já não precisas de ter agente, eles procuram-te. Não precisas de vender o teu peixe. Só o advogado é que tem de ir sempre", afirmou.