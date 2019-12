Jorge Jesus: «Jogadores já estão com a cabeça na meia-final do Mundial»

O Flamengo foi copiosamente derrotado pelo Santos, na última jornada do Brasileirão, mas a equipa - que já tinha assegurado o campeonato, bem como a Taça Libertadores, estava com a cabeça na meia-final do Mundial de Clubes. Quem o diz é jorge Jesus, o técnico que também não sobrevalorizou a goleada sofrida.





"Isto não vai abalar nada, zero. Neste jogo a maior parte dos jogadores já estavam a pensar na meia-final. Não podemos deixar de dar mérito ao Santos, uma equipa que jogou, que foi competitiva. Mas o Flamengo depois de ganhar tudo... Não há mais nada para ganhar no campeonato nacional e isso ficou no subconsciente deles", explicou o técnico. "Entrei com 11 jogadores. Dos 11, cinco ou seis entraram em campo. Os outros não conseguiram segurar o jogo.""Quando não se é competitivo aparecem dificuldades. O facto de não termos sido aquela equipa que normalmente somos é por já sermos campeões e estarmos no Mundial" acrescentou.