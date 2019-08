Jorge Jesus leva governador do Rio de Janeiro a prometer: «Terá paz»

Vídeo mostra autocarro sequestrado em ponte do Rio de Janeiro Vídeo mostra autocarro sequestrado em ponte do Rio de Janeiro

Wilson Witzel é governador do Rio de Janeiro e adepto do Flamengo, sendo visto com frequência nos jogos da formação orientada por Jorge Jesus, e segundo a imprensa brasileira terá ficado bastante incomodado ao saber que o treinador português cogita deixar o Rio de Janeiro após o fim do ano por temer a violência."Vou falar pessoalmente com o Jorge Jesus. Mostrar ao querido técnico que não há necessidade de ir embora. Muitos brasileiros estão voltando para o Rio de Janeiro. Os índices estão sendo sensivelmente reduzidos. Ele terá paz para fazer o melhor pelo Flamengo", afirmou o governador à imprensa brasileira.Esta declaração surge na sequência do sequestro de um autocarro na ponte de Niterói na terça-feira, que terminou ao fim de três horas e meia, com o sequestrador a ser abatido por um atirador de elite da polícia do Rio de Janeiro.Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até junho de 2020, mas segundo refere a imprensa brasileira, ficou desde logo acordado que em dezembro haveria uma reunião para confirmar a com vontade de dar seguimento à parceria.