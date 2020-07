Jorge Jesus: «Marcámos dois mas podíamos ter feito quatro ou cinco»

Jorge Jesus mostrou-se satisfeito no final do jogo com o Volta Redonda, equipa da 3.ª divisão brasileira que o Flamengo 'despachou', por 2-0, nas meias-finais da Taça do Rio de Janeiro. O treinador português elogiou a capacidade ofensiva do campeão brasileiro.





"Em todos os jogos fomos melhores. Este jogo obrigou-nos a correr mais, realmente. O Volta Redonda é uma equipa forte. Fizemos dois golos, mas poderíamos ter feito quatro ou cinco. Quando fazes dois ou três golos, os jogadores deixam de fazer coisas mais fáceis e às vezes complicam. A nossa equipa é equilibrada e muito sólida. E mais um jogo sem sofrer, o que é bom", disse Jorge Jesus, perspetivando a final de quarta-feira com o Fluminense: "É mais um desafio."