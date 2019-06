Jorge Jesus na final da Champions a ver... um possível adversário: «Isto pode ter história para nós»

Jorge Jesus não deixou de marcar presença no Estádio Wanda Metropolitano para assistir à final da Liga dos Campeões . O novo técnico do Flamengo, acompanhado do presidente do clube brasileiro, diz aproveitar este jogo para observar já um possível adversário."Isto pode ter história para nós. Este vencedor vai disputar a Copa do Mundo e nós, se ganharmos a Libertadores, também vamos. Pode ser um destes dois, já estou a ver", referiu à Eleven Sports.Sobre o novo projeto que abraçou, o treinador agradeceu o apoio do presidente Rodolfo Landim: "É um grande elogio, a crença do presidente fez com que só ele me quisesse levar para o Flamengo. Não é fácil um treinador da Europa ir treinar um grande clube como o Flamengo. Acreditaram muito em mim e eu também acreditei no Flamengo".As palavras do técnico vieram na sequência das de Rodolfo Landim, que não poupou elogios a Jorge Jesus: "Esperanças enormes. É um técnico supercompetente e um dos melhores do Mundo, de uma escola reconhecida no Mundo como é a portuguesa. Vai contribuir muito não só para o Flamengo mas para o futebol brasileiro. O que ele vai poder levar para o Brasil é mais do que só o trabalho para o Flamengo. Jorge Jesus tem a cara do Flamengo, o ADN do Flamengo. É um técnico vencedor, que quer ganhar tudo, detalhista, odeia perder como todos nós rubronegros. É a cara do Flamengo, vai ser uma junção muito grande".