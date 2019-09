Jorge Jesus: «Não inventem coisas que eu não disse!»

vitória do Flamengo deste sábado, diante do Santos.



"Eu nunca disse que os treinadores brasileiros estavam ultrapassados. Disse que aqui valoriza-se mais a técnica do que a tática. Se quiserem arranjar problemas por estarem 'entalados' por o estar Flamengo a ganhar, ok. Mas não inventem coisas que eu não disse!", pediu o técnico depois da vitória do Flamengo deste sábado, diante do Santos. Sobre o facto de o Flamengo ter terminado a primeira volta na liderança, Jorge Jesus recorda que a equipa ainda não ganhou nada. "O que representa? Fizemos uma boa primeira volta. Nada mais do que isso. O título só vem no fim. Não estou habituado a esse chavão de 'vencedor da primeira volta'. Mas tivemos qualidade de jogo. Jogo a jogo vamos tentar chegar até o final em primeiro. O Santos é uma equipa competitiva. Defende bem, fez muitas faltas. Foi um grande espetáculo."

Esta semana no Brasil causaram polémica umas declarações de Jorge Jesus prestadas à revista francesa 'So Foot', no ano passado, onde técnico terá dito que os treinadores brasileiros estavam "ultrapassados". Argel, antigo jogador do Benfica e atual treinador do CSA, foi um dos técnicos queas palavras do português... Agora Jesus esclarece o que se passou.