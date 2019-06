Jorge Jesus não vê Gabigol como matador e pede reforços ao Flamengo

Jesus corrige jornalista em tom de brincadeira: «Melhor treinador do Brasil? Não, do Mundo» Jesus corrige jornalista em tom de brincadeira: «Melhor treinador do Brasil? Não, do Mundo»

Jorge Jesus pediu ao Flamengo que reforce o ataque da equipa com um matador. Segundo explica esta quarta-feira o Globo Esporte, o treinador português apercebeu-se nos primeiros treinos que Gabriel Barbosa não é o tipo de jogador que procura para liderar o ataque e já comunicou isso mesmo aos responsáveis do emblema canarinho.O treinador português pretende um avançado com faro de golo mas que tenha mobilidade e poder de explosão. O técnico já terá mesmo elaborado uma lista de nomes, ainda que tenha consciência de que alguns poderão ser simplesmente impossíveis de contratar.Duván Zapata, que na última época alinhou na Atalanta cedido pela Sampdoria, é um dos jogadores referenciados por Jesus, mas o elevado valor de mercado (40 milhões de euros) deve afastar o Flamengo. Pedro, avançado de 22 anos do Fluminense, é outro sonho muito difícil, uma vez que o clube não aceitaria de bom grado vender um jogador a um rival.De qualquer forma, o Globo Esporte salienta o bom trabalho de Jorge Jesus com vários avançados goleadores nos últimos anos, citando os exemplos de Cardozo, Jonas e Lima no Benfica e Slimani e Bas Dost no Sporting.