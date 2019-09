Jorge Jesus: «Neymar podia lá chegar se tivesse a formação e a cabeça de Cristiano Ronaldo»

Jorge Jesus não tem dúvidas sobre quem é o melhor jogador da atualidade: Cristiano Ronaldo. O treinador do Flamengo concedeu uma entrevista ao Globo Esporte onde explicou o que diferencia o português dos outros e disse ainda que Neymar pode chegar a esse patamar, mas apenas se mudar a sua atitude."Para mim Cristiano Ronaldo é o melhor, não tenho a menor dúvida. É o símbolo do que é o futebol, do que é o golo. Ele não faz 10 ou 20, faz 30, 40, 50 goloss. Messi é diferente, mais artista. E o Ronaldo não precisa de tanta nota artística como Messi para fazer o que o Messi faz. Neste momento são os dois maiores. Penso que o Ronaldo devia ser um exemplo para todos os jogadores. Todos tinham que olhar para o Ronaldo, não pela qualidade, mas por aquilo que ele é como profissional, como ele chegou lá. Isso deve ser uma lição para todas as crianças que querem ser jogadores.""Eu nunca vi jogar Pelé, Puskás, Garrincha. Vi jogar Maradona, os últimos anos, Messi e Ronaldo, que são os dois extraterrestres do Mundo. Com estilos diferentes, mas fora do que é o normal. Está para chegar o fim deles, como é óbvio, todos chegam ao fim. O melhor de sempre? Não sei. Maradona foi super. O meu ídolo foi o Cruyff. Messi é super. Ronaldinho Gaúcho também, como o Neymar, podiam chegar a esse patamar se tivessem a formação e a cabeça do Ronaldo.""Ou ele muda ou não vai chegar. Se o chip da cabeça dele não mudar, ele não vai chegar. Porque é o que eu disse, entre o prazer e a paixão do jogo, e o prazer de ter outras coisas fora do jogo, o que é mais importante? Se esta for mais forte, nunca vais ser o melhor. É isso que o Ronaldo tem, é o prazer, a paixão que é muito mais forte do que os outros prazeres fora do jogo. Ele também faz, mas sabe fazer. É a diferença."