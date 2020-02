Jorge Jesus: «Nunca tive uma aproximação tão grande com uma equipa»

O Flamengo conquistou a Supertaça sul-americana, ao vencer os equatorianos do Independiente Del Valle por 3-0, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois do empate a dois golos no Equador, o conjunto brasileiro venceu com tentos de Gabriel Barbosa, aos 19 minutos, e Gerson, aos 62 e 89, num embate em que atuou reduzido a 10 unidades desde os 23, por expulsão de Willian Arão. Jorge Jesus era a imagem da felicidade.





"Nunca tive uma aproximação tão grande como uma equipa. Sou mais um da equipa. Sendo líder, eles respeitam, mas há uma ligação muito forte", disse.O treinador português reconheceu que nem tudo foi fácil: "Sabíamos como eles saíam, queríamos pressionar logo e não estavamos a conseguir."JJ falou também da expulsão de Arão. "Pediu logo desculpas à equipa, ficou feliz por termos vencido. Estava muito emocionado. Como sempre, na sua humildade dele e comovido, quis pedir desculpas à nação", referiu.