Jorge Jesus após renovar: «Contratos que eu tinha em Portugal não têm comparação»

É finalmente oficial. O Flamengo prolongou contrato com Jorge Jesus por mais uma temporada e oficializou o acordo, juntamente com o treinador português, através das redes sociais.

Em declarações à FlaTV - canal oficial do emblema de Rio de Janeiro -, Jorge Jesus confessou ter grandes expectativas para mais uma temporada, apontou à presença na final do Mundial de Clubes e abordou ainda o futuro da carreira.

"As expectativas são sempre as melhores, em função daquilo que é a grandiosidade deste clube. Este clube trata de ser não só o melhor e maior do Brasil, mas também além fronteiras. A nossa convicção é exatamente a mesma que tivemos no ano passado, e se possível, pôr a cereja no topo do bolo, que ficou atravessado na garganta, que foi ser campeão do mundo. Vamos trabalhar para poder estar na final do Mundial de Clubes, que foi um dos objetivos que não conseguimos. Mas acreditamos que podemos estar lá. Para isso, como é óbvio, precisamos de ganhar novamente a Libertadores", apontou o técnico português.

Jorge Jesus diz não ter dúvidas que se sente "feliz" no comando do Flamengo, e que esse foi "o fator número 1" para permanecer no emblema brasileiro.

"Eu neste momento, felizmente, posso escolher o que quiser para a minha carreira desportiva. Foi o que fiz o ano passado e o que fiz exatamente este ano, continuar no Flamengo. Porque não pus à frente a minha carreira financeira. Os contratos que eu tinha em Portugal não têm comparação possível. Eu escolhi a carreira desportiva. No primeiro ano, eu sabia o que ia acontecer porque sabia da qualidade do meu trabalho e dos jogadores do Flamengo. Agora, conheço melhor a estrutura, a paixão que os adeptos têm por mim. Se estou num lugar que me faz feliz, esse foi o fator número 1 da minha escolha. Andas à procura de felicidade desportiva, e ela só acontece com resultados", concluiu.