Jorge Jesus: «Para primeiro jogo foi perfeito»

Jorge Jesus elogiou o trabalho do Flamengo após a vitória frente ao Bangu (3-0), na quarta ronda da Taça do Rio em futebol, a segunda fase do campeonato Carioca.





"Para primeiro jogo pós paragem, foi perfeito. Demos uma resposta muito boa, não esperava tanta qualidade. Na primeira parte, o Bangu não fez um remate. Passámos o tempo na área deles e fizemos um golo. Na segunda, acusámos algum cansaço, mas marcámos mais dois e podíamos ter marcado mais", disse o treinador português no final do encontro.À televisão do Flamengo, JJ luso falou também das limitações provocadas pela covid-19: "Temos de saber viver com o vírus enquanto não houver vacina. Não temos de ter medo, mas temos de respeitar o vírus e fazer testes. No Flamengo, trabalhamos em segurança, porque temos condições para isso".