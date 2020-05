Jesus para Wender no Sp. Braga: «Pensas que mandas aqui? Pega nas tuas coisas e vai-te embora»

Márcio Mossoró trabalhou com Jorge Jesus no Sp. Braga na época 2008/09 e recorda bem o pulso firme do técnico português. O antigo médio começa por explicar que Jesus dispensou metade do plantel antes do início da época.





"O Sp. Braga vinha com um ciclo muito antigo de jogadores. Ele mandou metade embora e contratou uns 16. Vários sabiam que iam perder o lugar na equipa. Alguns tiveram a paciência e ficaram, mas outros não", recordou Mossoró, ao ESPN.O brasileiro lembra-se de um episódio específico num treino, que o marcou."O Wender era um dos mais velhos e o Jesus queria mandá-lo embora, mas o presidente estava a segurá-lo. O Jesus não fazia treino coletivo, ele dava treinos táticos em campo reduzido. O Wender questionou uma decisão dele no treino. O Jesus foi para cima dele de forma agressiva e disse: ‘Tu achas que mandas aqui? Eu é que mando aqui. Podes pegar nas tuas coisas e vai embora’. Depois disso, o Wender não jogou mais", contou.Wender acabou por ser emprestado ao Belenenses a meio da temporada e depois foi para o Chipre."O Jesus é muito líder, não tem meias palavras. Outros jogadores discutiram com ele e ele mandou-os sair do treino. Quem faz tratamento médico tem que estar lá duas horas antes do treino. Ele é muito rigoroso e envolve-se em tudo no clube. Tudo isso, fá-lo ser vitorioso", analisou Mossoró.