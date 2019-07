Jorge Jesus pede aos adeptos do Flamengo: «Em campo insultem mas fora dele acabou»

Jorge Jesus revelou algumas das suas palavras durante os momentos em que encarou os furiosos adeptos do Flamengo no Aeroporto Tom Jobim, no sábado, e fez agora um pedido aos seguidores do clube brasileiro depois da partida deste domingo.





"Achamos estranho o que aconteceu, não havia justificação. Fomos eliminados nos penáltis na Taça. A torcida do Flamengo sentimentalmente... mas já passou. O Diego demonstrou que é bom jogador e grande capitão. No jogo, tinha sido o melhor. Eu não fui dar satisfações (aos adeptos), só pedi para que respeitassem. Para gostar do clube, tem que se gostar dos jogadores. Não há equipa sem jogadores. Estas decisões não sei se são comuns no Brasil. No campo, insultem, fora do campo acabou", disse o técnico português após o empate ( 1-1 ) no terreno do Corinthians.