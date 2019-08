Flamengo desiste de Balotelli

O Flamengo, orientado por Jorge Jesus, estava a tentar contratar Mario Balotelli, avançado italiano de 29 anos, que se encontra sem clube, após ter rescindido o contrato com o Marselha, mas as negociações entraram num impasse e o clube brasileiro anunciou, em comunicado oficial, que desistiu da contratação do jogador.





"O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidiram, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões no Mónaco, encerrar nesta data (15/8) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta", pode ler-se no comunicado oficial do clube.