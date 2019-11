Jorge Jesus pode não ter adeptos do Flamengo nas bancadas no jogo com o Palmeiras

A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo recomendam que o jogo entre o Palmeiras e o Flamengo, que se realiza no próximo domingo, dia 1 de dezembro, seja realizado sem adeptos da equipa de Jorge Jesus nas bancadas. Num ofício, enviado à Federação Paulista de Futebol, a Polícia Militar e o Ministério Público argumentam que o jogo só deve ter adeptos de um clube para evitar confrontos.As autoridades temem episódios de violência por causa das recentes provocações entre as claques, segundo o Globoesporte. Quando as duas equipas se defrontaram na primeira volta (vitória por 3 a 0 do Flamengo), houve adeptos do Palmeiras no Maracanã.No caso de São Paulo, desde 2016 que os clássicos paulistas são disputados exclusivamente com adeptos do clube da casa no estádio. A medida conta com o apoio dos dirigentes dos grandes clubes e da Federação Paulista, mas esta poderá ser a primeira vez que uma equipa de São Paulo e um clube de outro estado defrontam-se sem adeptos de ambos os lados nas bancadas.