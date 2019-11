Jorge Jesus pode ser campeão no próximo domingo

As melhores jogadas da vitória do Flamengo frente ao Bahia: começou a perder mas Gabigol sabia o caminho para o golo As melhores jogadas da vitória do Flamengo frente ao Bahia: começou a perder mas Gabigol sabia o caminho para o golo

e voltou a ter 10 pontos de diferença para o Palmeiras, que por sua vez 'tropeçou' ao empatar em casa (1-1) com o Corinthians. Os adeptos do 'mengão' já começaram a celebrar o título - houve quem gritasse "campeão, campeão" no Maracanã - e a verdade é que a equipa de Jorge Jesus pode fazer a festa já no próximo domingo.E o que precisa o Flamengo de fazer? 'Basta' vencer o Vasco da Gama na próxima quarta-feira, num jogo antecipado da 34.ª jornada; derrotar o Grémio domingo e esperar que o Palmeiras perca ou empate com o Bahia, também no domingo.O título está muito próximo mas a equipa não quer celebrar antes do tempo. "Ficamos ansiosos, sabemos que estamos na reta final, mas o mister [Jorge Jesus] diz-nos diariamente para termos calma, para irmos jogo a jogo, como estamos a fazer. É a pensar dessa forma que vamos vencer estas finais que faltam", disse Everton Ribeiro, depois da vitória de domingo.