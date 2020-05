Jorge Jesus prefere só um ano no Flamengo

Jorge Jesus está mais próximo de renovar com o Flamengo, mas existe apenas uma questão que tem atrasado o acordo entre as partes. Segundo a imprensa brasileira, o técnico, de 65 anos, tem um princípio de acordo com o emblema rubro-negro, sendo que só não existe consenso quanto à duração do possível novo contrato.

Ora, tal como Record tinha noticiado, o Flamengo pretende renovar o contrato com JJ até dezembro de 2021, mas é tido que o treinador luso quer que o vínculo perdure só até junho de 2021. Recorde-se que o contrato de JJ termina a 30 de junho deste ano e o Flamengo pretende aumentar os valores dos prémios para satisfazer as exigências financeiras do técnico com vista a um novo acordo.

Elogios de Marcos Braz

A verdade é que Jesus foi elogiado pelo vice-presidente do Fla, Marcos Braz. "Jorge Jesus é o maior treinador da história do Flamengo. O que ele fez vai ficar na memória das pessoas. Queremos que tudo acabe bem [renovação]", frisou o dirigente.