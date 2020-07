Jorge Jesus procura 6º título no Flamengo

Em pouco mais de um ano, Jorge Jesus está muito perto de conquistar o sexto título ao comando do Flamengo. Na próxima madrugada (1h00), o técnico português vai disputar a 2ª mão da finalíssima do Campeonato Carioca, depois de ter vencido o Fluminense por 2-1 no primeiro jogo. Recorde-se que na época passada o treinador, de 65 anos, ganhou o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores. Já no início da presente temporada conquistou a Supertaça do Brasil, a Supertaça Sul-Americana e a Taça Guanabara, correspondente à primeira fase do Campeonato Carioca.

Jesus não vai poder contar com Gabigol, que foi expulso no primeiro jogo e que apontou oito golos em dez jogos, nesta liga estadual. Pedro, reforço para este ano por empréstimo da Fiorentina, está de pé quente e deve substituir o internacional canarinho na equipa inicial. Arrascaeta, médio do Mengão, abordou isso mesmo na antevisão à partida. “Pedro é mais finalizador, fica mais fixo. É importante que a bola lhe chegue. O Gabi movimenta-se mais, procura o espaço. Mas são ambos muito importantes para nós”, analisou. O jogador uruguaio, que deve voltar a ser titular, revelou que a equipa está preparada para vencer mais um troféu. “As finais são diferentes. Temos um plantel muito qualificado e sabemos que vamos enfrentar uma equipa que joga muito fechada e que sai bem em contra-ataque. Tem-nos criado dificuldades, mas estamos confiantes para conquistar mais um título”, destacou.