Jorge Jesus: «Quando não está habituado a ganhar, desconfia-se de tudo»

Depois do empate do Flamengo com o Vasco da Gama (4-4) , na madrugada desta quinta-feira, Jorge Jesus abordou a final da Libertadores, analisando os fatores de ansiedade, que terá de gerir na preparação do confronto com o River Plate, marcado para o próximo dia 23 , em Lima,Peru."Os jogadores são humanos, tem sonhos, ansiedades... Portanto, cabe a mim fazer com que seja uma equipa mais racional do que emotiva. Hoje perdemos um pouco o equilíbrio emocional e tático. É isso que um treinador tem que sentir e passar para os seus atletas. Quando se está num clube que em 25 ganhou só um campeonato [em 2009, Brasileirão], não está acostumado a ganhar. Portanto, quando não está habituado, desconfia-se de tudo. E não é isso que vai acontecer com os meus jogadores. Tenho certeza", afirmou o treinador português.Questionado se pretende fazer uma gestão de plantel no jogo com o Grémio, a pensar da Libertadores, Jorge Jesus lembrou que três jogadores estão castigados, o que obriga a mexidas, mas sempre com o objetivo de ter uma equipa equilibrada."É verdade que o jogo do Grémio antecede a final que toda a nação do Flamengo sonha. Portanto, temos que pensar, mas a equipa não será a mesma, temos três jogadores suspensos [Arão, Gerson e Bruno Henrique]. Vamos olhar o que é mais importante para o clube, que está próximo de conquistar dois títulos. Vamos pensar uma forma para que a equipa não fique desequilibrada e possa somar pontos contra o Grémio. Qualquer ponto nesse momento é importante. Temos o máximo de respeito pelos jogadores, comissão técnica e adeptos do Grémio. Olhamos para o Grémio como nosso rival e nada mais do que isso."