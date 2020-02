Jorge Jesus quer dar título inédito ao Flamengo: «Somos capazes de ser melhores»

Depois da conquista da Supertaça do Brasil, e da Taça Guanabara, Jorge Jesus pode alcançar na madrugada desta quinta-feira o terceiro título do Flamengo, em 2020. Depois do empate (2-2) frente ao Independiente del Valle, no Equador, o técnico só pensa em dar uma alegria inédita aos torcedores do Mengão.





"Um jogo muito importante para o Flamengo e para todos os jogadores. É um troféu muito importante. Valorizamos muito isto na Europa. É igual ao jogo entre o vencedor da Champions e o da Liga Europa, a Supertaça. Nós vencemos a Libertadores, eles venceram a Sul Americana. É um troféu que o Flamengo nunca venceu e pode vencer no Maracanã. O estádio está lotado e vai estar um ambiente fantástico. Queremos estar a altura", garantiu, à Sport TV.Esta é a segunda equipa do Equador que Jorge Jesus defronta ao serviço do Flamengo e deixa rasgados elogios ao Independiente del Valle."Esta equipa é forte, mais forte que o Emelec, que defrontámos na Libertadores do ano passado, tecnicamente mais evoluída. Não é fácil parar esta equipa. Um jogo difícil, mas no Maracanã somos muito mais fortes normalmente. Mas vai ser muito equilibrado e competitivo. O vencedor vai ser disputado mesmo até ao fim, que sejamos nós. No fundo, na decisão final, somos capazes de ser melhores", sublinhou.A decisão da Recopa Sul-americana está marcada para as 00:30 da madrugada de quarta para quinta-feira.