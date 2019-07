Gerson é um alvo definido pelo Flamengo e o treinador Jorge Jesus já conversou com o jogador, segundo noticia o Globo Esporte. O médio da Roma também está no radar do FC Porto , mas a verdade é que está perto de reforçar o Dínamo Moscovo Na temporada passada, o jogador atuou na Fiorentina por empréstimo dos romanos, somando 40 jogos. Agora, ainda segundo o Globo Esporte, conversou com Jorge Jesus. A conversa durou meia-hora e um dos assuntos abordados foi o posicionamento do jogador em campo. O técnico gostou do que ouviu, embora não sejam conhecidos mais pormenores.Resta agora saber se Gerson deixará a Roma para ingressar no Dínamo Moscovo, ou se FC Porto e Flamengo ainda têm hipóteses na corrida.