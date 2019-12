Jorge Jesus reencontra Al Hilal na meia-final do Mundial de Clubes

O Al Hilal venceu (1-0), este sábado, os tunisinos do Esperánce, em jogo a contar para os quartos-de-final do Mundial de Clubes e asseguraram a presença na meia-final da prova, onde vão reencontrar Jorge Jesus, antigo treinador da formação árabe e atual técnico do Flamengo.





Durante uma primeira parte com algumas oportunidades de golo por parte da formação orientada por Razvan Lucescu, nenhuma das equipas conseguiu quebrar o gelo e inaugurar o marcador, momento esse que veio a surgir já no segundo tempo, por Bafétimbi Gomis, ex-avançado do Lyon. O encontro entre as duas equipas realiza-se na próxima terça-feira.