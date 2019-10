Jorge Jesus responde a Argel com Cristóvão Colombo e "o ovo em pé"

Argel, depois da, o trabalho de Jorge Jesus à frente da formação carioca, dizendo que o português beneficia da qualidade dos jogadores que tem à sua disposição, bem como da estrutura profissional do clube. Mas não ficou sem resposta."Não vou discutir a opinião de um colega meu, se ele acha que eu não trouxe nada ao futebol brasileiro, que já jogava assim... Que posso dizer? Ele conhece melhor o futebol brasileiro do que eu. Eu só procuro trazer as minhas ideias de jogo", começou por dizer Jorge Jesus.E prosseguiu: "Cristóvão Colombo conseguiu pôr o ovo em pé, a partir daí tornou-se fácil, todos conseguiram. É fácil dizer que a seleção de 70 era assim. É uma opinião, eu respeito todas as opiniões dos meus colegas. O futebol brasileiro foi sempre marcante em todo o Mundo, quando eu era jovem era a minha paixão. Portugal é hoje uma das equipas mais fortes do Mundo, mas naquela altura ainda não era e a referência que eu tinha era o Brasil. O Brasil tinha grandes equipas, mas hoje o futebol mudou, não se expressa só pelas ações individuais, como nessa altura, hoje o futebol tem uma componente técnico-tática, e poucos percebem isto, tão importante como a individual."