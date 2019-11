Jorge Jesus responde a Gallardo e revela ‘onze’ do Flamengo para a final da Libertadores

Minutos depois de Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, ter revelado aquele que será a equipa de irá entrar de início, este sábado, diante do Flamengo, também Jorge Jesus não ficou atrás.O treinador português do Mengão 'abriu o jogo', revelou qual será a equipa inicial para a final da Libertadores, afirmando que "não há muito a esconder"."O Gallardo vai para a sua terceira final. Ele sabe perfeitamente que não é numa final que a equipa vai deixar de ser aquilo que é como conjunto e como ideia. Penso da mesma maneira. Se nada acontecer, a nossa equipa vai ser aquela que tem vindo a jogar ultimamente. Não há muito a esconder", frisou o técnico, em conferência de imprensa pré-jogo.Desta forma, o Flamengo deverá alinhar, este sábado, diante do River Plate da seguinte forma: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.