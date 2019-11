Jorge Jesus revela o que disse ao defesa do Botafogo, que ficou 'fora de si'

Jorge Jesus provocou Carli e o central do Botafogo foi em fúria 'para cima' do treinador Jorge Jesus provocou Carli e o central do Botafogo foi em fúria 'para cima' do treinador

Jorge Jesus revelou, na conferência de análise ao Botafogo-Flamengo ( 0-1 ), o que disse a Joel Carli, central que ficou furioso e partiu para cima do treinador português segundos após o encontro no Engenhão."Nos primeiros 20 minutos o nosso médico entrou cinco vezes para assistir o Gabigol. Foi caça ao jogador, Gabigol e Bruno Henrique. Aos centrais do Botafogo interessava intimidar e bater. Isto não é futebol, nao é assim que ensino os meus jogadores a atuar. Queriam descontrolar o Gabigol mas ele está a crescer emocionalmente como grande jogador que é. Quando acabou o jogo disse ao jogador do Botafogo 'não valeu a pena baterem tanto, acabaste por perder à mesma'", contou o treinador, criticando a postura do adversário, nomeadamente dos centrais contrários: "espero que lhes sirva de exemplo porque isto não é futebol."Carli, na flash interview, acusou JJ de ter sido malcriado : "Ele entrou a falar coisas que me faltaram o respeito. Mas deixa lá isso..."