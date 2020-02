Jorge Jesus: «Se o Flamengo ganhar o Carioca, no Brasil aumenta o meu currículo, fora é zero»

Jorge Jesus estreou-se no banco do Flamengo em 2020 com vitória sobre o Resende (3-1), num jogo em que teve de dar a volta ao resultado, contando com nove dos habituais titulares da equipa que conquistou o Brasileirão 2019. No fina do encontro, o treinador português abordou o jogo e também a competição estadual.





"A nossa intenção em relação a estes jogos, hoje e sábado, visa preparar a equipe para o jogo do dia 16 em Brasília. Vai ser a primeira vez que é disputada aquilo que chamamos de Supertaça. É um título e queremos conquistar objetivos. Isso faz a diferença. O Flamengo não pode ser grande apenas pelos adeptos. Tem que ganhar títulos dentro e fora do Brasil. É isso que quero que o Flamengo consiga fazer. Para mim não é jogo oficial. Para mim estes jogos são para preparar a equipe com jogos oficiais. Como estou preparando, estou olhando para a qualidade que a equipe possa ter jogo a jogo. O que me interessa é fazer uma rotatividade dos jogadores", afirmou Jorge Jesus."É cultural, tenho que respeitar os estaduais. Têm que se manter, porque também têm coisas muito boas. Ajudam a formar jogadores, e é uma forma de poder projetar mais equipas. Tenho que saber respeitar isso, mas se o Flamengo ganhar o Carioca... No Brasil, aumenta o meu currículo. Fora do Brasil, zero", referiu.