Jorge Jesus: «Portugal? Não sei o dia de amanhã...»

Depois dos 'milagres' de Jorge Jesus ao serviço do Flamengo, com a conquista do campeonato brasileiro e da Taça Libertadores, ainda há um terceiro milagre que o treinador português quer fazer: conquistar o Mundial de Clubes.Na conferência de imprensa após adiante do Ceará e da festa de consagração do título brasileiro de futebol perante cerca de 70 mil adeptos no Maracanã, Jorge Jesus, treinador do Mengão, abordou a possível saída do emblema rubro-negro no final do seu contrato, em maio e deixou em aberto um eventual retorno ao campeonato português."Tudo o que se possa falar faz parte da comunicação. Agora, o importante é tu estares focado num objetivo onde sabes que dos três objetivos que o Flamengo teve: Libertadores, Brasileirão e Mundial de Clubes, este é o mais difícil [o último]. Quando chegares à final vai jogares com o qualquer uma das equipas ao nível do Flamengo ou melhor, não tenho dúvida nenhuma disso. Este vai ser o título mais difícil. Quanto às propostas, fala-se muito mas as coisas têm de ser ponderadas e têm de ser muito bem pensadas. As coisas não me desviam. Falo todos os dias com os dirigentes do Flamengo e eles sabem, nada vai desviar-me do meu pensamento e do meu trabalho e da minha paixão até ao último dia em que eu estiver a trabalhar no Flamengo. Depois, a minha vida logo irei ver o que vou fazer porque nem eu sei.""Hoje estou no Brasil e antes estive na Arábia Saudita, também num grande clube. Sempre fui um treinador que nunca pensou em sair de Portugal por várias questões. Saí a primeira, saí a segunda e aprendi muito. Aprendi muito desde que saí de Portugal, aprendi no Brasil, na Arábia, na forma de olhar para o futebol, no meu relacionamento com outras pessoas. Sempre pensei voltar rapidamente a Portugal, mas não sei o dia de amanhã. Não sei qual é o meu futuro depois de acabar o meu futuro com o Flamengo. Sei como vai ser até maio, que é até quando tenho contrato com o Flamengo, a partir daí tudo pode acontecer.""O meu foco é o Flamengo. Tudo aquilo que envolve fora do Flamengo não há possibilidades de haver comunicação comigo. Tudo isso que se fala não dou abertura a ninguém, não há hipóteses. Enquanto não acabar o Mundial [de Clubes] não quero falar. O presidente do Flamengo sabe, já lhe disse que só quero falar do meu futuro depois de acabar o campeonato do Mundo de clubes. Até lá, o meu foco é só um. Já vencemos duas, a terceira é mais difícil mas temos muitas possibilidades. Estou a viver o ano desportivo mais bonito da minha carreira de treinador. Quero desfrutar ao máximo esta nova oportunidade de disputar mais um título", finalizou.