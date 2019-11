Jorge Jesus sobre Gabigol: «Ainda não consegui fazer dele emocionalmente um grande jogador»

Gabigol diz que não provocou Cortez mas depois acabou expulso por aplaudir árbitro

Jorge Jesus comentou a expulsão de Gabigol, este domingo, frente ao Grémio. O avançado do Flamengo, autor do único golo da partida , viu dois cartões amarelos seguidos, devido a provocação ao árbitro da partida.Questionado sobre o assunto na conferência de imprensa, o treinador português mostrou-se preocupado com as atitude do futebolista, que já passou pelo Benfica."O Gabi é o melhor goleador do campeonato, queria jogar por tudo e principalmente porque queria marcar golos, mas se soubesse que acontecia isto [expulsão] não o ponha a jogar", confessou Jorge Jesus, acrescentando: "Situação preocupa-me muito. Ainda não consegui fazer dele emocionalmente um grande jogador, como é tecnicamente e taticamente. Ainda não consegui, mas penso que a pouco e pouco… terei tempo para fazer dele um grande jogador. Exemplo de Messi, Ronaldo, que na carreira deles não têm esta postura", referiu o treinador português.